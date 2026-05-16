Eurovision 2026 vijon me performancat e radhës nga Belgjika, Greqia, Ukraina dhe Australia
Finalja e Eurovision 2026 po vazhdon me performancat e radhës, ku skena mbetet e ngarkuar me energji dhe ndryshime stilistike nga shtete të ndryshme.
Belgjika, Greqia, Ukraina dhe Australia sollën secila interpretimet e tyre, duke mbajtur ritmin e fortë të mbrëmjes dhe interesin e publikut në rritje.
Belgjika – ESSYLA “Dancing on the Ice”
ESSYLA solli një performancë dinamike me “Dancing on the Ice”, duke kombinuar energji skenike dhe koreografi të fortë që mbajti vëmendjen e publikut deri në fund.
Greqia – Akylas “Ferto”
Akylas interpretoi “Ferto” me një qasje interesante, duke sjellë një moment plot ngjyra në skenën e finales.
Ukraina – LELEKA “Ridnym”
LELEKA u paraqit me “Ridnym”, një performancë me identitet të fortë artistik dhe atmosferë të thellë emocionale.
Australia – Delta Goodrem “Eclipse”
Delta Goodrem me “Eclipse”, solli vokal të fuqishëm dhe një interpretim të pastër skenik që u prit pozitivisht nga publiku. /Telegrafi/
