Europol jep detaje për aksionin kundër 'call center' në Tiranë, dyshohet për mashtrim 50 milionë eurosh
Një rrjet i organizuar kriminal që dyshohet se ka kryer mashtrime masive online në shkallë ndërkombëtare është shkatërruar pas një hetimi të përbashkët mes autoriteteve të Austrisë dhe Shqipërisë, me mbështetjen e Europol dhe Eurojust.
Sipas njoftimit zyrtar të Europol dhe Eurojust, operacioni ka zgjatur mbi dy vite dhe ka çuar në arrestimin e 10 personave dhe sekuestrimin e rreth 900 mijë eurove cash.
Autoritetet vlerësojnë se dëmi financiar i shkaktuar viktimave arrin të paktën në 50 milionë euro. Viktimat ndodheshin në vende si Italia, Gjermania, Greqia, Spanja, Kanadaja dhe Mbretëria e Bashkuar.
Operacioni përfundimtar u zhvillua më 17 prill 2026, ku u kryen kontrolle në tre qendra telefonike dhe në nëntë banesa, duke rezultuar në sekuestrimin e qindra pajisjeve elektronike dhe mbi 890 mijë euro cash.
Hetuesit thonë se rrjeti kriminal operonte përmes disa qendrave telefonike (call center) në Tirana, të cilat ishin të organizuara në mënyrë profesionale, duke funksionuar si struktura të mirëfillta biznesi me ndarje rolesh dhe hierarki të qartë.
Hetimet tregojnë se viktimat në vende të ndryshme të Europës dhe botës përfshiheshin përmes reklamave mashtruese në internet dhe rrjete sociale, ku u premtoheshin investime fitimprurëse në platforma fiktive. Pas regjistrimit, ata kontaktoheshin nga persona që prezantoheshin si këshilltarë investimesh, të ashtuquajtur “retention agents”, të cilët i drejtonin viktimat në mënyrë të rreme.
Këta operatorë përdornin edhe programe të aksesit në distancë për të marrë kontroll mbi pajisjet e viktimave dhe ushtronin presion psikologjik për të nxitur investime të reja, duke pretenduar fitime të garantuara. Në realitet, paratë nuk investoheshin, por kanalizoheshin në një skemë të sofistikuar të pastrimit të parave.
Grupi kriminal ishte i strukturuar në mënyrë të ndarë sipas gjuhëve, duke përfshirë gjermanisht, anglisht, italisht, greqisht dhe spanjisht, për të rritur besueshmërinë tek viktimat. Sipas hetuesve, rrjeti kishte deri në 450 punonjës të ndarë në departamente të ndryshme si marketing, financa, IT dhe burime njerëzore.
Çdo call center drejtohej nga menaxherë dhe udhëheqës ekipesh, ndërsa operatorët paguheshin me rreth 800 euro në muaj plus komisione për çdo “kontratë” të suksesshme, pjesërisht në cash dhe pjesërisht përmes transfertave bankare.
Hetimi u nis fillimisht nga autoritetet austriake pas identifikimit të një numri të madh viktimash në Vienna në vitin 2023, ndërsa më pas u zgjerua në bashkëpunim me autoritetet shqiptare dhe strukturat europiane.
Europol dhe Eurojust theksojnë se analizimi i të dhënave të sekuestruara pritet të zbulojë lidhje të tjera të mundshme të rrjetit kriminal dhe viktima shtesë në vende të ndryshme./Europol