Eurodeputetët bullgarë alarmojnë PE-në: Raporti i Waitz për Maqedoninë e Veriut krijon precedentë të rrezikshëm
Raportuesi evropian Thomas Waitz propozon tekste në raportin mbi Maqedoninë e Veriut që vënë në pikëpyetje parimet kryesore të Parlamentit Evropian dhe vendosin precedentë të rrezikshëm. Formulimi minon politikat e përcaktuara në kornizën negociuese midis BE-së dhe vendit.
Ky qëndrim, sipas "BGNES", u shpreh nga eurodeputetët bullgarë Ivajlo Valçev i Grupit të Konservatorëve dhe Reformistëve Evropianë dhe Stanislav Stojanov i Grupit të Evropës së Kombeve Sovrane në komentet e dërguara Waitz. Ata mbështeten nga të gjithë përfaqësuesit bullgarë në Parlamentin Evropian në një letër të posaçme dërguar raportuesit, raportuesve në hije, koordinatorëve të politikës së jashtme të grupeve politike në PE dhe udhëheqjeve të grupeve.
Valçev dhe Stojanov theksojnë se çështjet kryesore dhe vijat e kuqe të ngritura në mbi 100 amendamente në raportin e paraqitur nga përfaqësuesit bullgarë përsëri nuk pasqyrohen në mënyrë adekuate. Dy përfaqësuesit bullgarë janë raportues në hije për grupet e tyre politike. Në vërejtjet e tyre, ata theksojnë se tekstet e propozuara të kompromisit vendosin përsëri precedentë të rrezikshëm.
“Kjo nuk është vetëm çështje ndjeshmërie kombëtare apo shqetësimesh dypalëshe. Ajo ndikon në integritetin, parashikueshmërinë dhe besueshmërinë institucionale të vetë procesit të zgjerimit të BE-së. Nëse elementët e rënë dakord unanimisht nga Këshilli dhe të pranuar zyrtarisht nga një vend kandidat mund të relativizohen më pas, të rishqyrtohen politikisht ose të rihapen indirekt përmes gjuhës së raportit të Parlamentit Evropian, kjo rrezikon të minojë besimin në vendimet, angazhimet dhe kuadrin e pranimit të vetë Bashkimit Evropian”, thuhet në opinion.
Eurodeputetët bullgarë paralajmërojnë gjithashtu se çdo hollim ose anashkalim i kompromiseve evropiane të arritura tashmë përmes gjuhës së raporteve parlamentare do të përbënte një rrezik serioz për besimin në procesin e pranimit.
"Nëse kompromiset evropiane të dakordësuara unanimisht mund të dobësohen, anashkalohen ose rishqyrtohen politikisht përmes gjuhës së raporteve parlamentare, kjo do të përbënte një kërcënim serioz për integritetin, parashikueshmërinë dhe besueshmërinë institucionale të vetë procesit të pranimit në BE dhe do të dërgonte një sinjal thellësisht shqetësues si për Shtetet Anëtare ashtu edhe për vendet kandidate në lidhje me sigurinë e angazhimeve të vetë Unionit", thuhet më tej në letër.
Në këtë drejtim, përfaqësuesit bullgarë këmbëngulin që shqetësimet dhe qëndrimet e tyre të pasqyrohen në mënyrë adekuate në tekstet përfundimtare të kompromisit që do të votohen në Komitetin e Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian./Telegrafi/