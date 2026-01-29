Një ndër eventet më të mëdha të zbritjeve në ETC E PREMTJA E BARDHË vjen për ju këtë të Premtë 30 Janar dhe të Shtunën me Zbritje deri 50%.

Ju keni mundësinë të përfitoni çmime të jashtëzakonshme në një përzgjedhje të gjërë produktesh.

Kjo ofertë e veçantë edhe këtë vit ka synim për të ofruar çmimet më të mira dhe përvojë blerjesa më të lehtë dhe të këndshme!

Të gjitha ofertat mund t’i përcillni përmes:

Faqes zyrtare: www.etc-ks.com ,

Fletushkës online: https://bit.ly/49KH5Dy,

Facebook: https://www.facebook.com/etcks/,

Të gjitha ofertat jo ushqimore mund ti bëni porosi edhe online përmes bashkëpunëtorit tonë: www.e-baa.com

Ju presim në ETC për të përfituar nga ofertat më të mira!

MarketingEkonomi