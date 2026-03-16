ESHS: Është regjistruar një rritje e lehtë e çmimit të shërbimeve
Ka patur një rritje të lehtë të shërbimeve në Maqedoni të Veriut në tre-mujorin e vitit 2025 në krahasim me të njëjtin tre-mujor e vitit 2024, sipas të dhënave të publikuara sot nga Enti Shetëror i Statistikave.
Të dhënat thonë se xhiroja nga shitja e shërbimeve u rrit me 0.3% në tremujorin e katërt të vitit 2025 krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit paraprak.
Sipas entitit të statistikave rritja më e madhe e qarkullimit në shërbime ishte në sektorin e aktiviteteve veprimtari profesionale, shkencore dhe teknike dhe ajo arriti në 3,8% e pastaj në sektorin e Shërbime administrative dhe mbështetëse në 3.4%.
