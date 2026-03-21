Erdogan: Turqia po mobilizon të gjitha mjetet për të rivendosur paqen
Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, tha se “terrorizmi” i kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu, vazhdon të përbëjë një kërcënim për paqen rajonale dhe globale.
"Sulmet e përqendruara te Irani të nisura më 28 shkurt si rezultat i provokimeve të Netanyahut kanë thelluar më tej paqëndrueshmërinë në rajonin tonë", tha Erdogan në një fjalim.
"Izraeli mbylli Xhaminë Al-Aksa, duke përdorur luftën e Iranit si pretekst. Ai gjithashtu përshpejtoi aktivitetet e tij të paligjshme të vendbanimeve dhe politikat ekspansioniste në Bregun Perëndimor dhe territore të tjera të pushtuara palestineze", shtoi ai.
Duke thënë se 1.000 njerëz janë vrarë në Liban nga Izraeli që nga 2 marsi, Erdogan vuri në dukje se numri i personave të zhvendosur me forcë ka kaluar 1 milion.
Ai theksoi se Turqia po mobilizon "të gjitha mjetet e saj" për të rivendosur paqen dhe stabilitetin dhe për të ringjallur dialogun dhe diplomacinë.
Erdogan shprehu gjithashtu solidaritetin e tij me njerëzit në vendet që kaluan festën e Bajramit në pikëllim dhe dhimbje, veçanërisht me njerëzit e Gazës.
"Unë besoj se do ta kapërcejmë shumë shpejt këtë periudhë të vështirë në rajonin tonë duke mbështetur njëri-tjetrin, me shpresë, durim dhe qëndrueshmëri", tha Erdogan.
"Bota islame po përpiqet përsëri të kapërcejë një rrugë të mbushur me pengesa, gracka, skema dhe kurthe", theksoi ai. /AA/