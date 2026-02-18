Erdogan: Çdo arkitekturë e re evropiane e sigurisë që përjashton Turqinë do të dështojë
Evropa nuk mund të ndërtojë një kuadër sigurie të besueshëm pa Turqinë, paralajmëroi presidenti Recep Tayyip Erdogan, duke argumentuar se ka ardhur koha që kontinenti ta përfshijë Ankaranë më plotësisht në strukturat e tij të mbrojtjes dhe sigurisë.
Duke folur me gazetarët në bordin e aeroplanit të tij të kthimit nga Etiopia të mërkurën, Erdogan tha se Evropa duhet të shkojë përtej asaj që ai e përshkroi si barriera ideologjike që pengojnë integrimin më të ngushtë me Turqinë, shkruajnë mediat e huaja, përcjell Telegrafi.
Ai theksoi se ushtria turke është ndër forcat më të afta në NATO dhe paralajmëroi se çdo arkitekturë e re evropiane e sigurisë që përjashton Turqinë do të dështojë.
"Nëse Evropa synon të ndërtojë një sistem të ri mbrojtës, është e qartë se një marrëveshje pa Turqinë do të jetë e pamjaftueshme", ka thënë ai, duke shtuar se aftësitë e Ankarasë në terren e bëjnë atë më shumë sesa një partner "që flet vetëm në tryezë".
Duke iu kthyer vizitës së tij në Etiopi, Erdogan e përshkroi Addis Ababan si një portë kyçe për një angazhim më të gjerë me Afrikën dhe theksoi rolin e Turqisë në nxitjen e besimit rajonal, duke përfshirë përpjekjet e ndërmjetësimit midis Etiopisë dhe Somalisë.
Ai tha se udhëtimi pasqyronte politikën afatgjatë të Ankarasë për partneritet me kontinentin afrikan bazuar në respekt të ndërsjellë dhe jo në shfrytëzim.
“Turqia nuk ka pasur kurrë një të kaluar koloniale në Afrikë”, tha ai, duke shtuar se qasja e vendit ndaj partneritetit të barabartë dhe diplomacisë humanitare ka forcuar pozicionin e saj në të gjithë kontinentin.
Lidhur me Sirinë, Erdogan tha se fushata e Turqisë për një rajon “pa terror” po përparonte me kujdes, por në mënyrë të qëndrueshme dhe se zhvillimet brenda Sirisë po fillonin të pasqyronin prioritetet e sigurisë së Ankarasë.
Ai tregoi se institucionet turke po monitoronin nga afër përpjekjet e integrimit dhe po vazhdonin punën ligjore dhe politike për të adresuar rrënjët e militantizmit, jo vetëm dimensionin e sigurisë.
Duke iu drejtuar tensioneve që përfshijnë Iranin dhe Shtetet e Bashkuara, Erdogan tha se Ankaraja ishte në kontakt me të dyja palët dhe kundërshtoi çdo përshkallëzim ushtarak.
Ai bëri të ditur se kohët e fundit kishte folur veçmas me udhëheqjen e Iranit dhe presidentin e SHBA-së Donald Trump, duke theksuar se dialogu mbeti e vetmja rrugë e qëndrueshme përpara.
“Një luftë e re që synon Iranin nuk do t’i sillte dobi askujt”, tha ai, duke paralajmëruar se do të thellonte paqëndrueshmërinë në të gjithë rajonin. “Për sa kohë që diplomacia mbetet e mundur, shpresa mbetet”.
Ndërsa lidhur me Gazën, Erdogan e përshkroi konfliktin si një "provë për ndërgjegjen e njerëzimit", duke bërë thirrje për një armëpushim të përhershëm, ndihmë humanitare të pandërprerë dhe një vrull të ripërtërirë drejt një zgjidhjeje me dy shtete.
Ai tha se Turqia do të marrë pjesë në iniciativat e ardhshme të paqes dhe konfirmoi se ministri i Jashtëm Hakan Fidan do të marrë pjesë në një takim paqeje në Gaza në emër të Ankarasë. /Telegrafi/