Era Istrefi mahnit me paraqitjen në fotosesionin e ri, ngjall kureshtje për projektin e ardhshëm muzikor
Këngëtarja shqiptare Era Istrefi ka tërhequr sërish vëmendjen e fansave me një paraqitje elegante dhe mjaft atraktive në një fotosesion të ri, i cili lidhet me projektin e saj më të ri muzikor.
Artistja ka ndarë disa imazhe në rrjetet sociale, ku shfaqet me një stil të kuruar deri në detaje, duke ngjallur menjëherë reagime të shumta nga ndjekësit.
E veshur me një kostum skenik në ngjyrë të kuqe, të kombinuar me një fund rozë të çelët, Era vë në pah elegancën dhe stilin e saj unik, ndërsa paraqitja e saj moderne është vlerësuar nga fansat.
Foto: Era Istrefi/Instagram
Në fotografi dominojnë nuancat intensive të së kuqes, të cilat krijojnë një atmosferë dramatike dhe një kontrast të veçantë me veshjen e artistes, duke e vendosur atë në qendër të vëmendjes.
Edhe pse nuk ka zbuluar shumë detaje, fotosesioni duket të jetë pjesë e promovimit të një projekti të ri, duke shtuar pritshmëritë e publikut për atë që Era Istrefi pritet të sjellë së shpejti në skenën muzikore.
Foto: Era Istrefi/Instagram
Komentet pozitive dhe pëlqimet nuk kanë munguar, me fansat që mezi presin rikthimin e saj me muzikë të re. /Telegrafi/
Foto: Era Istrefi/Instagram
Foto: Era Istrefi/Instagram
Foto: Era Istrefi/Instagram
Foto: Era Istrefi/Instagram
Foto: Era Istrefi/Instagram