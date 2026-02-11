Epstein dhe dizajneri serb Boris Nikoliq i ‘rregulluan’ një vajzë vëllait të Muskut
Jeffrey Epstein organizoi një marrëdhënie intime midis një gruaje në rrjetin e tij dhe Kimbal Musk, i cili është vëllai i Elon Musk dhe në bordin e drejtorëve në Tesla, sipas emaileve nga publikimi i fundit i dokumenteve që përfshijnë shkelësin e dënuar seksual, shkruan The Guardian.
Vëllai i Musk dhe gruaja ishin të përfshirë për rreth gjashtë muaj midis viteve 2012 dhe 2013, me Kimbal Musk që i përshkroi ata si "në takim", transmeton Telegrafi.
Në prag të takimit të parë të Musk dhe gruas, Epstein dhe bashkëpunëtori i tij i hershëm dizajneri Boris Nikoliq u përpoqën t'i organizonin dhe ta çonin atë në një festë ditëlindjeje që Musk po organizonte - me Nikoliq që i tha Epstein: "ju lutem përgatiteni gruan)".
"Jeffrey dhe Boris, shumë faleminderit që më lidhët me gruan", Musk u dërgoi më vonë email Epstein dhe Nikoliq në tetor 2012 pas një dreke në apartamentin e Epstein në Manhattan.
Gjatë gjithë kohës që Musk dhe gruaja kaluan së bashku, ajo i përcolli Epstein disa nga mesazhet personale që Musk i dërgoi asaj dhe i kërkoi Epstein udhëzime mbi marrëdhënien.
Nuk ka asgjë në email që të sugjerojë se Musk ishte në dijeni të korrespondencës së saj të fshehtë me Epstein.
Përmes avokatit të saj, gruaja ka thënë vitet e fundit se ishte bllokuar, detyruar dhe abuzuar nga Epstein ndërsa ishte në rrethin e tij.
Gruaja nuk e ka treguar publikisht historinë e saj dhe as nuk ka folur për marrëdhënien e saj me Musk, dhe Guardian ka zgjedhur të mos e publikojë emrin e saj.
Emri i saj i plotë shfaqet në dokumente për shkak të një redaktimi të gabuar, ndërsa përmendjet e tjera në email përputhen me emrin e saj të parë dhe një itinerar të udhëtimeve të saj me Musk që Epstein e ruajti.
Nikoliq, i cili u emërua si ekzekutor rezervë i pasurisë së Epstein, nuk është akuzuar për ndonjë shkelje në lidhje me Epstein dhe më parë tha se nuk pranoi të emërohej si ekzekutor.
Rreth një orë pasi gazeta Guardian i dërgoi Kimbal Musk një kërkesë për koment të hënën për këtë artikull, ai postoi një deklaratë në X në lidhje me marrëdhënien e tij me Epstein dhe gruan.
Një zëdhënës nga zyra e tij familjare e drejtoi gazetën Guardian te postimi i tij, por Musk nuk iu përgjigj një sërë pyetjesh të hollësishme mbi lidhjet e tij me Epstein. Musk nuk është akuzuar për ndonjë shkelje në lidhje me Epstein. /Telegrafi/