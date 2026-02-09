Eniss Shabani shkëlqen në Kroaci, pjesë e formacionit të javës
Mesfushori Eniss Shabani ka zënë një vend në formacionin më të mirë të javës pas një paraqitje fantastike.
Në përballjen e fundit ndaj NK Istra, Shabani ishte një nga pikat më të forta të Vukovarit, skuadër që fitoi me rezultat të ngushtë 3-2.
Pavarësisht që nuk kontribuoi me gol e asistim, paraqitja e jashtëzakonshme në fushë ndikoi që të ketë një vend në formacionin e më të mirëve.
Mediumi kroat “tribina.hr” si zakonisht ka publikuar formacionin më të mirë të xhiros, ku një ndër ta është edhe futbollisti i Shqipërisë U21.
Formacioni më i mirë i javës: Posavec; Sigur, Barisic, McKenna, Borsic; Boskovic, Shabani; Vuk, Pukstas, Banovec; Mamut.
22-vjeçari përndryshe ka zhvilluar 18 paraqitje në elitën e futbollit kroat, ku ka dhënë një asistim./Telegrafi