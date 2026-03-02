Enis Kervan emërohet zëvendësministër i Mbrojtjes
Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar Enis Kervan në pozitën e zëvendësministrit në Ministrinë e Mbrojtjes.
Kjo u bë e ditur përmes një njoftimi për media nga zyra e kryeministrit të vendit.
Tutje në njoftim bëhet e ditur se Kurti e uroi Kervanin për detyrën e re.
“Kryeministri Kurti e uroi z. Enis Kervan për detyrën e re dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/
