Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, ka emëruar Enis Kervan në pozitën e zëvendësministrit në Ministrinë e Mbrojtjes.

Kjo u bë e ditur përmes një njoftimi për media nga zyra e kryeministrit të vendit.

Tutje në njoftim bëhet e ditur se Kurti e uroi Kervanin për detyrën e re.

“Kryeministri Kurti e uroi z. Enis Kervan për detyrën e re dhe i dëshiroi suksese në përmbushjen e përgjegjësive të reja”, thuhet në njoftim. /Telegrafi/






