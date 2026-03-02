Enigma që kohë të gjatë “çmend” rrjetet sociale — shumica gabojnë
Një enigmë që duket shumë e thjeshtë ka pushtuar sërish rrjetet sociale, duke sfiduar mijëra përdorues.
Detyra është e qartë: gjej të gjithë numrat e fshehur në figurë dhe llogarit shumën e tyre.
Por pikërisht këtu fillon konfuzioni, pasi shumë njerëz nuk arrijnë t’i dallojnë të gjitha shifrat e fshehura.
Në shikim të parë duket se ka vetëm disa numra, por duke vëzhguar me kujdes nga lart poshtë, mund të dallohen shtatë shifra: 6, 8, 9, 1, 2, 4 dhe 0.
Ata që i identifikojnë të gjitha arrijnë në rezultatin përfundimtar — 30.
Enigma është bërë virale sepse shumë persona harrojnë numrin 0 ose ngatërrojnë format e mbivendosura.
Pikërisht ky detaj i vogël e bën enigmën më sfiduese sesa duket. /Telegrafi/
