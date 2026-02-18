Emocion në Speciale: Katërshja e UÇK-së përshëndet familjarët para nisjes së seancës
Me hapjen e perdes që ndan galerinë nga salla e gjyqit, katërshja e UÇK-së kanë përshëndetur familjarët e tyre, që sot kanë ardhur në numër të madh në ndërtesën e Speciales.
Secili, gjatë kohës sa pritej të hynte në sallë trupi gjykues, kanë shikuar në anën e majtë të tyre dhe u kanë buzëqeshur e përshëndetur me dorë ata.
Rexhep Selimi është parë duke ia bërë "zemrën" me dorë të afërmeve të tyre, raporton KosovaPress.
Sot po merr pjesë në galeri gruaja e tij, Shqipe Selimi.
Në orën 09:00 ka nisur seanca me parashtrimet e mbrojtësit të viktimave.
Më pas avokatët do të kenë mundësi të bëjnë komentet e tyre lidhur me deklaratat e ZPS-së që janë dhënë të hënën.
Pas pushimit të drekës janë paraparë deklarimet e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit e Jakup Krasniqit.