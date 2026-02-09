Emir Sahiti vazhdon shkëlqimin te Maccabi Tel Aviv, shënon golin e radhës
Sulmuesi Emir Sahiti ka shënuar sërish gol, këtë herë në fitoren ndaj Maccabi Bnei Raina.
Tel Aviv ishte bindshëm më e mirë se Raina, ku fitoi me rezultat të thellë 4-0.
Ndërsa, golin e dytë e realizoi Sahiti, i cili shënoi një gol të bukur pas asistimit të Abu Farhit (51’).
Për Sahitin ky është goli i tretë që kur iu bashkua skuadrës izraelite, në po aq paraqitje.
Ndërkohë, Tel Aviv zë pozitën e tretë në tabelë me 42 pikë, nëntë më pak se lideri Beer Sheva./Telegrafi
