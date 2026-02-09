Sulmuesi Emir Sahiti ka shënuar sërish gol, këtë herë në fitoren ndaj Maccabi Bnei Raina.

Tel Aviv ishte bindshëm më e mirë se Raina, ku fitoi me rezultat të thellë 4-0.

Ndërsa, golin e dytë e realizoi Sahiti, i cili shënoi një gol të bukur pas asistimit të Abu Farhit (51’).

Për Sahitin ky është goli i tretë që kur iu bashkua skuadrës izraelite, në po aq paraqitje.

Ndërkohë, Tel Aviv zë pozitën e tretë në tabelë me 42 pikë, nëntë më pak se lideri Beer Sheva./Telegrafi

