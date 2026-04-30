Aktorja britanike, Emily Blunt, është vënë në qendër të kritikave në rrjete sociale për disa këshilla që dha së fundmi rreth karrierës, të cilat shumë njerëz i konsideruan të shkëputura nga realiteti.

Blunt, e cila po rikthen rolin e asistentes së mbingarkuar në filmin “The Devil Wears Prada 2" në një intervistë foli për skenën ku personazhi i saj përsërit “E dua punën time” teksa përballet me presionin e madh në punë - një skenë që ndër vite është kthyer në meme virale për lodhjen dhe stresin në vendin e punës.

Kur u pyet se çfarë këshille do t’u jepte grave që nuk janë të kënaqura me punën e tyre, ajo fillimisht tha me shaka “Jepni dorëheqjen… jo”, dhe më pas shtoi se njerëzit duhet të gjejnë diçka që e duan vërtet të bëjnë, sepse sipas saj, edhe nëse nuk fiton shumë, je më i lumtur kur e do punën.

Emily Blunt

Kjo deklaratë shkaktoi reagime të ashpra nga një pjesë e publikut, të cilët theksuan se është e lehtë të flasësh kështu kur je shumë e pasur dhe paguhesh me miliona, ndërsa shumica e njerëzve kanë fatura, qira dhe shpenzime të domosdoshme.

Megjithatë, disa e mbrojtën Blunt, duke thënë se këshilla e saj ka vlerë në rastet kur puna bëhet toksike dhe dëmton shëndetin, dhe se largimi nga një ambient i tillë mund të jetë i domosdoshëm.

Në komente u përmend edhe fakti se Blunt flet nga një pozicion privilegji, pasi pasuria e saj vlerësohet rreth 80 milionë dollarë dhe ajo ka pasur një rritje e arsimim të favorshëm, çka për shumë njerëz e bën mesazhin e saj të tingëllojë i pandjeshëm ndaj realitetit të përditshëm. /Telegrafi/

Emily Blunt

