Ëmbëlsira të shpejta dhe praktike për Iftar
Gjatë muajit të Ramazanit, përgatitja e tryezës së iftarit kërkon shpesh zgjidhje të shpejta, të shijshme dhe të lehta.
Pas një dite agjërimi, shumë familje preferojnë ta mbyllin vaktin me një ëmbëlsirë, pa pasur nevojë të shpenzojnë orë të tëra në kuzhinë.
Një nga mënyrat më praktike për të krijuar diçka të shpejtë është përdorimi i kremrave të gatshëm. Produkte si Kremi fëstekut dhe Ambella nga brendi HAJE shërbejnë si baza ideale për receta që përgatiten brenda pak minutash.
Këta kremra mund të kombinohen lehtësisht me:
Biskota: Të thërrmuara ose si shtresa për ëmbëlsira në gota.
Fruta: Për të balancuar ëmbëlsinë me freski.
Brumëra: Petulla, pallaçinka (pancakes) apo kroasantë të gatshëm.
Një nga recetat më të thjeshta është krijimi i gotave me shtresa biskotash dhe kremi, ose mbushja e kroasantëve me Krem fësteku apo Ambella. Kjo krijon një ëmbëlsirë të plotë që mund të shërbehet menjëherë pas iftarit.
Zgjidhja pa pjekje: Duke përdorur biskota, krem dhe fruta, mund të krijoni kombinime të ndryshme që nuk kërkojnë furrë. Kjo e bën procesin shumë më të thjeshtë, sidomos për ata që kërkojnë diçka të ëmbël dhe të shpejtë pas darkës.
Në këtë mënyrë, produktet HAJE po kthehen në një zgjidhje praktike për çdo tryezë gjatë Ramazanit. Me pak përbërës dhe shumë pak kohë, iftari juaj mund të plotësohet me një shije të mrekullueshme.