Elijona rikthehet shëndosh e mirë në shtëpinë e BBVK pas largimit për disa orë dhe trajtimit në spital
Banorja e Big Brother VIP Kosova 4, Elijona Binakaj, është rikthyer sërish në shtëpinë më të famshme në vend, menjëherë pas përfundimit të spektaklit “prime” të së premtes.
Rikthimi i saj ka ardhur pasi gjatë ditës ajo ishte shoqëruar në një spital privat, për shkak të një gjendjeje jo të mirë shëndetësore, çka bëri që të mungonte në emisionin live.
Mungesa e Elijonës në “prime” kishte ngritur pikëpyetje te publiku dhe banorët, të cilët u informuan se ajo ndodhej nën kujdes mjekësor. Pas trajtimit të nevojshëm dhe përmirësimit të gjendjes shëndetësore, Elijona është rikthyer shëndoshë e mirë në shtëpi, ku është pritur ngrohtësisht nga banorët e tjerë, me përqafime dhe fjalë mbështetjeje.
Momenti i rikthimit të saj u shoqërua me emocione pozitive, duke sjellë lehtësim si për banorët ashtu edhe për ndjekësit e formatit, të cilët kishin shprehur shqetësim për shëndetin e saj. Elijona iu bashkua sërish lojës, duke vazhduar rrugëtimin e saj në Big Brother VIP Kosova 4.
Nga ana tjetër, spektakli “prime” i së premtes u mbyll me eliminimin e banorit Labinot Haxhiu, i cili u largua nga gara pas vendimit të publikut. Largimi i tij shënoi një tjetër kthesë në dinamikën e shtëpisë, ndërsa rikthimi i Elijonës i dha sërish energji dhe gjallëri lojës. /Telegrafi/