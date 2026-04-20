Ekzekutohen pagesat për veteranët dhe pensionet familjare në Kosovë
Ministria e Punës, Familjes dhe Vlerave të Luftës Çlirimtare ka njoftuar se janë ekzekutuar pagesat për disa prej skemave sociale dhe kategorive përfituese në Kosovë.
Sipas njoftimit, pagesat janë realizuar për veteranët e luftës, pensionet e parakohshme të ndërmarrjes “Trepça” si dhe për pensionet familjare.
Nga të dhënat zyrtare, përfitues të skemës së veteranëve janë gjithsej 39,034 persona, ndërsa nga pensionet e parakohshme të “Trepça Sh.A.” përfitojnë 813 persona.
Po ashtu, sipas ministrisë, 2,409 qytetarë janë përfitues të pensionit familjar.
“Janë ekzekutuar pagesat për skemat përkatëse”, thuhet në njoftimin e ministrisë, duke theksuar se procesi është realizuar në përputhje me obligimet institucionale./Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate