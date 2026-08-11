Ekstradohet nga Dubai në Irlandë një nga kriminelët më të rrezikshëm në botë, përfundon pas hekurave
Një ndër kriminelët më të rrezikshëm në botë, Daniel Kinahan, ka kaluar natën e parë në një burg të Irlandës, pasi u ekstradua nga Dubai.
49-vjeçari, i konsideruar një ndër krerët e grupit kriminal të njohur si Karteli Kinahan, u paraqit në gjykatë për një seancë 13-minutëshe, në fund të së cilës u la në qeli deri më 5 tetor.
Një avion qeveritar irlandez që transportonte Kinahan u ul në Dublin mbrëmjen e së dielës dhe me të zbritur, Kinahan iu vunë prangat dhe iu komunikua akuza.
Prej aerodromit, ai u shoqërua nën masa të rrepta sigurie për në selinë e Gjykatës së Drejtësisë Penale të kryeqytetit irlandez.
Salla e gjyqit ishte e tejmbushur me gazetarë, gjyqtarë, prokurorë dhe oficerë policie.
Vetë Kinahan nuk kishte përfaqësim ligjor dhe me ironi i tha trupës gjykuese se nuk kishte kohë që të merrej me këtë punë.
Kinahana u arrestua në prill në Emiratet e Bashkuara Arabe. Fillimisht ai e apeloi ekstradimin, por përpjekjet e tij dështuan.
Agjencia Kombëtare e Antikrimit në Mbretërinë e Bashkuar e konsideronte Kartelin Kinahan përgjegjës për trafikimin e tonelatave kokainë dhe armëve të zjarrit nëpër botë, si dhe për një duzinë vrasjesh të kryera në Irlandë për shkak të përplasjes me bandat e tjera.
Por 49-vjeçari nuk kërkohej vetëm nga autoritetet irlandeze. Departamenti amerikan i Thesarit e kishte përshkruar organizatën kriminale të tij si ndër më të rrezikshmet në botë dhe në prill të 2022, administrata amerikane e sanksionoi.
Irlanda ka një marrëveshje dypalëshe ekstradimi me Emiratet e Bashkuara Arabe, që përfshin edhe Dubain. Ajo u nënshkrua në fund të 2024 dhe hyri në fuqi në maj të 2025.