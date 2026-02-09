Ekspozita më e madhe LEGO në Evropë mahnit vizitorët me figura ikonike në Poloni
Vizitorët ecin dhe shikojnë ndërtime të ndryshme LEGO në ekspozitën më të madhe LEGO në Evropë në Wroclaw të Polonisë.
Ekspozita më e madhe e Ndërtesave me Tulla LEGO në Evropë është një atraksion i vendosur në Sky Tower në Wroclaw.
Në një sipërfaqe deri në 1.500 metra katrorë, gati 15 milionë tulla LEGO ekspozohen në zonë, po ashtu gati 150 modele që përshkruajnë arkitekturën, kulturën pop dhe botën natyrore, 4 supermodele, të bëra nga qindra mijëra elementë të tillë si një Porsche 911 T rally me një gjatësi prej 4,2 m, një dragua mesjetar me gjatësi mbi 3 m.
Gjithashtu shfaqen ndërtesat më të mëdha në botë të bëra me tulla LEGO: Ura Golden Gate dhe Ura Tower (secila afërsisht 3 m e gjatë), Burj Khalifa (270 cm), Statuja e Lirisë (mbi 3 m), Berliner Fernsehturm (320 cm), Kulla Willis, Turning Torso, Taipei 101 dhe shumë ikona të tjera arkitekturore.
Ekzistojnë gjithashtu zona tematike si Star Wars dhe Lord of the Rings. /AA/