Eksportet e dronëve të Portugalisë në Ukrainë janë rritur ndjeshëm që nga fillimi i pushtimit të plotë të vendit nga Rusia.
Portugalia tani po i shet më shumë dronë Ukrainës sesa i ka shitur ndonjëherë Rusisë - dhe hendeku po zgjerohet me shpejtësi.
Sipas Jornal Económico, të ardhurat nga shitjet e dronëve në Ukrainë arritën në total 4 milionë euro në vitin 2022, vitin kur shpërtheu konflikti, duke u rritur në 23 milionë euro në vitin 2023 dhe 33 milionë euro në vitin 2024, përcjell Telegrafi.
Rritja u përshpejtua ndjeshëm në vitin 2025, me të ardhurat që arritën në 87.3 milionë euro.
Eksportuesi më i madh portugez i dronëve në Ukrainë është Tekever, një kompani me seli në Caldas da Rainha.
Kjo rritje ka riformësuar marrëdhëniet më të gjera tregtare të Portugalisë.
Ukraina u ngjit nga vendi i 75-të në të 36-tin në renditjen e destinacioneve të eksportit të Portugalisë midis viteve 2019 dhe 2025, ndërsa Rusia ra nga vendi i 34-të në të 50-tin gjatë së njëjtës periudhë - një rënie e tejkaluar midis 100 destinacioneve kryesore vetëm nga Kuba, e cila ra me 20 vende, dhe Siria, e cila ra me 19.
Para luftës, eksportet portugeze në Ukrainë ishin pesë deri në dhjetë herë më të ulëta se shitjet në Rusi.
Deri në vitin 2023 dhe 2024 kjo diferencë ishte ngushtuar në rreth 10%, dhe deri në vitin 2025 blerjet ukrainase ishin dyfishuar duke i dyfishuar ato në Rusi.
Në përgjithësi, blerjet ukrainase nga Portugalia janë rritur me 110%, duke e bërë Ukrainën një nga vendet e pakta në 100 destinacionet kryesore të eksportit që ka regjistruar rritje dyshifrore ose treshifrore.
Trendi mund të nxitet më tej nga një marrëveshje e nënshkruar në dhjetor midis Portugalisë dhe Ukrainës për prodhimin e përbashkët të dronëve nënujorë. /Telegrafi/