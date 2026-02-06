Eksploziv në një veturë në Sarandë, shoferi e vëren gjatë ngasjes
Shpërthimi i telekomanduar me eksploziv i një automjeti është parandaluar mbrëmjen e djeshme në Vrinë të Bashkisë Konispol.
Një qytetar me inicialiet M.Gj, 57 vjeç, ka njoftuar Komisariatin e Sarandës se në vendin e quajtur “Kthesa e Vrinës”, në aksin Shëndëlli – Vrinë, ka dëgjuar zhurmë në mjetin e tij dhe pasi ka ndaluar ka konstatuar lëndë të dyshuar eksplozive.
Menjëherë drejt vendit të ngjarjes janë nisur efektivë të shumtë të policisë dhe më pas edhe ekspertë të krimeve të renda nga Drejtoria e Policisë Vlorë dhe reparti anti-eksploziv i RENEA.
Nga informacionet e deritanishme, është mësuar së në mjetin tip “Nissan” me targa AA725LG, është konstatuar një sasi lëndë eksplozive e shpërndarë në sediljen e pasme të mjetit.
Ekspertët janë duke punuar për çaktivizimin e saj, ndërkohë që zona është rrethuar dhe kanë nisur hetimet për ngjarjen e rëndë.
Shtetasi M.Gj rezulton me precedentë penalë, i dënuar më parë. /Euronews.al/