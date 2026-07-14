Edhe Holanda do të bashkohet me stërvitje ushtarake me ushtrinë ukrainase
Holanda do të marrë pjesë në stërvitje ushtarake me ushtrinë ukrainase për të përgatitur një forcë ndërkombëtare që do të vendoset në Ukrainë nëse zbatohet një armëpushim me Rusinë, tha kryeministri Rob Jetten.
Jetten foli pas një samiti në Paris të hënën të "Koalicionit të të vullnetshmëve", grupit prej 37 vendesh që punojnë për garancitë e sigurisë për Ukrainën, i cili udhëhiqet nga Franca dhe Britania.
Stërvitjet do të zhvillohen gjatë muajve të ardhshëm në vendet e BE-së që kufizohen me Ukrainën, në vend të vetë Ukrainës, dhe do të përqendrohen në logjistikë dhe mbrojtje ajrore, tha Jetten për agjencinë e lajmeve ANP.
Qëllimi, theksoi ai, është të përgatiten ushtarët për të mbështetur një marrëveshje paqeje nëse arrihet një e tillë.
Presidenti francez Emmanuel Macron, i cili njoftoi stërvitjet, bëri të ditur se ato do të zhvillohen në vendet fqinje të Ukrainës për të testuar planet e vendosjes së koalicionit. Holanda tha vitin e kaluar se ishte e hapur për të kontribuar në forcë.
Holanda gjithashtu u regjistrua të hënën si një nga 10 anëtarët themelues të një koalicioni për të mbrojtur Evropën nga raketat balistike, së bashku me Ukrainën, Francën, Gjermaninë, Britaninë, Italinë, Spanjën, Norvegjinë, Suedinë dhe Danimarkën.
"Qëllimi ynë është të ndërtojmë një aftësi të përbashkët mbrojtëse nga raketat balistike për Evropën", thanë vendet në një deklaratë të përbashkët, e cila përmend një kërcënim në rritje nga raketat.
Grupi synon të zhvillojë raketa interceptuese së bashku dhe të bashkojë kapacitetin e industrisë së mbrojtjes, duke u mbështetur në përvojën e Ukrainës gjatë kohës së luftës.
Ukraina aktualisht mbështetet në sistemet Patriot të prodhuara në Amerikë, të cilat janë në mungesë, për të rrëzuar raketat balistike, të cilat janë më të vështira për t'u interceptuar sesa raketat kruz ose dronët. /Telegrafi/