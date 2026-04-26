E veshur thjeshtë dhe pa makijazh, Bebe Rexha fotografohet nga paparacët në Beverly Hills ndërsa duket bukur edhe pa makijazh
Artistja shqiptare me famë botërore Bebe Rexha është fotografuar së fundmi nga paparazzët e Backgrid, teksa shijonte një drekë të qetë me miqtë në Beverly Glen Deli, në Beverly Hills.
Sipas përshkrimit që shoqëron setin e fotografive, këngëtarja “e mbajti thjeshtë” paraqitjen e saj, duke u shfaqur me stil casual. Në pamjet e publikuara, Bebe shihet e ulur në tavolinë me shoqërinë, e veshur me një duks të kuq, me kapuç të hapur dhe detaje leopard në pjesën e brendshme, ndërsa flokët i kishte të kapura prapa në një bisht të thjeshtë.
Ajo duket natyrale, pa shumë ekzagjerim në pamje, teksa shijon kohën e lirë mes bisedave dhe drekës.
Foto: Backgrid
Në tavolinë shihen edhe disa pije e gota uji, ndërsa në disa nga fotografitë Bebe mban në dorë telefonin dhe duket e angazhuar në bisedë, duke dhënë përshtypjen e një dite të zakonshme larg skenës dhe zhurmës së koncerteve.
Ndërkohë, këto dalje vijnë në një periudhë të rëndësishme për karrierën e saj, pasi Rexha po bëhet gati për publikimin e plotë të albumit të saj të katërt, “Dirty Blonde”, i cili pritet të lançohet më 12 qershor.
Deri më tani, nga ky projekt janë publikuar katër këngë, ndërsa “New Religion” ka qenë ndër më të komentuarat, duke e pozicionuar këngëtaren lart në top-listat globale të muzikës.
Me albumin e ri në horizont dhe interesimin e madh të publikut, duket se Bebe Rexha po e shfrytëzon kohën e lirë edhe për momente të thjeshta e të qeta – para se të rikthehet fuqishëm me “Dirty Blonde”. /Telegrafi/
