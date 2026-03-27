“E papranueshme në këtë nivel”, ekspertët sllovakë e cilësojnë të merituar fitoren e Kosovës dhe eliminimin e tyre
Kombëtarja sllovake e futbollit nuk do të luajë në Kupën e Botës të këtij viti në SHBA, Kanada dhe Meksikë. Ndeshja gjysmëfinale e ‘play-off’-it në stadiumin ‘Tehelne poli’ përfundoi me një eliminim mizor. Humbja 3-4 ndaj Kombëtares së Kosovës do të thotë disfata përfundimtare e shpresave për avancim.
Studioja pas ndeshjes e STVR Sport u zhvillua me një frymë të hapur dhe nganjëherë pa kompromis. Ekspertët Ladislav Borbely dhe Peter Duris dhanë vendime të qarta, përmendën gabimet dhe gjithashtu ngritën pyetjen që do të vinte pas një mbrëmje të tillë.
“Një deklaratë e vetme pas ndeshjes së sotme - 'loja mbaroi'", deklaroi prezantuesi Lubos Hlavena që në fillim, duke kujtuar golin e fitores së mysafirëve në minutën e 72-të dhe rezultatin përfundimtar 4-3 për Kosovën. Ëndrra e Kupës së Botës 2026 u zhduk pikërisht në Bratislavë.
Kombëtarja sllovake pati një nisje premtuese të ndeshjes. Një gol dhe një epërsi e vazhdueshme duhet të kishte qenë baza ideale. "Gjithçka funksionoi për ne, shënuam një gol, por dolëm prej saj dhe pranuam menjëherë", tha Hlavena, duke iu referuar pikës së kthesës.
Sipas Peter Duris, ky pasazh ishte vendimtar. "Pas situatës sonë standarde, na u desh të mbronim tre lojtarë në gjashtëshe, dhe prapë pësuam një gol të lehtë. Kjo është një goditje e vërtetë për psikikën", vlerësoi ai situatën te porta në barazimin 2-2. Sipas tij, ishte rikthimi në mbrojtje dhe organizimi në zonën e penalltisë që dështuan plotësisht në ndeshjen e sotme.
Ladislav Borbely ishte po aq kritik. "Në një ndeshje si kjo, shënimi i tre golave duhet të jetë i mjaftueshëm. Por të pësosh katër është thjesht shumë. Sidomos në shtëpi", theksoi ai. Sipas tij, kundërshtari ishte më i mirë në pjesën e parë, megjithëse Sllovakia shënoi nga goditjet standarde falë aftësisë së Lukas Haraslin.
Borbely përmendi gjithashtu një problem afatgjatë për ekipin kombëtar: "Ne kemi thënë për një kohë të gjatë se pa Milan Skriniar, kjo mbrojtje nuk ka lider. Sot u konfirmua. Sidomos me golin e katërt, mungonte organizimi bazë. Nëse nuk do ta kishim shënuar, do të kishim shkuar në kohë shtesë".
Nga perspektiva e një tifozi neutral, ishte një duel tërheqës me shtatë gola. "Ishte futboll fantastik, por me një fund të hidhur", pranoi Duris, i cili më pas vazhdoi me kritika: "Ekipi më i mirë fitoi sepse ne u shembëm në mbrojtje në pjesën e dytë. Kosova ishte në 16-shen tonë pesë ose gjashtë herë dhe shënoi tre gola. Kjo është e papranueshme në këtë nivel".
Statistikat ishin të pamëshirshme. Mbrojtja sllovake dhe portieri Martin Dubravka pësuan katër nga pesë gjuajtjet drejt portës. "Nuk mund të pranojmë katër gola në shtëpi. Dhe ç'është më keq, nuk ishin raste të mira", shtoi Borbely.
Gjatë analizimit të golave të pësuar, edhe komentatorët e ndeshjes iu bashkuan analizës. Ata ranë dakord për një gjë, domethënë se sllovakëve u mungonte një lider. "Duke u mbrojtur në golin e katërt? Mund ta kishim pritur tre herë dhe nuk e tentuam tre herë. Mungonte koka e mbrojtjes", pranoi komentatori Marian Zeman.
Kolegu i tij, Marcel Merciak, gjithashtu kujtoi perspektivën e të dhënave. Golat e pritur flisnin në favor të ekipit kombëtar sllovak, por realiteti ishte i kundërt. "Katër gola u shënuan nga situatat sulmuese të Kosovës. Gabimet, tranzicionet e shpejta, një goditje dënimi dhe një goditje nga këndi ishin faktorët vendimtarë".
Logjikisht, u ngrit edhe tema e së ardhmes së trajnerit të kombëtares sllovake, Francesco Calzona. "Është një çështje që SFZ duhet ta përfundojë sa më shpejt të jetë e mundur", theksoi Merciak. Megjithatë, në të njëjtën kohë, pati edhe një mbrojtje. "Ekipi ka fituar një identitet loje. Jemi përmirësuar kundër kundërshtarëve të fortë. Pyetja është nëse kemi një kandidat më të mirë të gatshëm", shpjegoi Borbely.
Borbely e përfundoi diskutimin në një mënyrë të ekuilibruar: "Këtu u krijua identiteti, megjithëse me probleme të caktuara. Kishte përputhje shumë të mira që alternoheshin me ato shumë të këqija. Kjo do të thotë se polarizimi midis së mirës dhe së keqes është këtu. Procesi nuk ka përfunduar ende".
Në studio kishte një konsensus se ngjitja në kategori nuk do të kishte qenë rezultati logjik i ndeshjes që pamë. "Çdo spektator i ndershëm duhet të pranojë se fitorja e Kosovës ishte e merituar", përfundoi Borbely. Futbollistët sllovakë paguan çmimin për organizimin e dobët, mungesat e shkurtra të përqendrimit dhe kufizimet afatgjata të skuadrës.
Kështu, një kapitull në ‘Tehelne pol’ përfundoi. Me një vendim të ashpër, por të qartë - "loja mbaroi". /Telegrafi/