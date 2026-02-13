E njëjta ëndërr, natë pas nate? Ja çfarë po ju paralajmëron mendja juaj
Nëse ju ndodh që herë pas here të shihni të njëjtin ëndërr, duhet ta dini se ëndrrat e përsëritura zakonisht tregojnë për çështje të pazgjidhura emocionale apo psikologjike
Me siguri ju ka ndodhur që i njëjti ëndërr t’ju rikthehet disa herë. Çfarë do të thotë kjo në të vërtetë? Në emisionin “150 minuta”, këtë e ka shpjeguar Elizabeta Nenin, nga Qendra për Psikologji të Thellë dhe Analizë të Ëndrrave.
“Janë pikërisht ato ëndrra të cilave duhet t’u kushtojmë vëmendje të veçantë. Kur një ëndërr përsëritet, kjo do të thotë se problemi që ajo pasqyron ende nuk është zgjidhur. Në mënyrë të pavetëdijshme, mendja jonë e ka ‘kapur’ që ne kemi një vështirësi me të cilën nuk po arrijmë të përballemi, dhe për këtë arsye ajo prodhon ëndrra që na e rikujtojnë atë problem”, shpjegon Nenin.
Ajo shton se nëse fillojmë të punojmë me vetëdije për zgjidhjen e problemit, ëndrra mund të vazhdojë të shfaqet, por me ndryshime të vogla, që tregojnë progres të brendshëm.
Nëse ëndrra përsëritet vazhdimisht, në të njëjtën mënyrë dhe pa asnjë ndryshim, kjo do të thotë se ende nuk e kemi kuptuar plotësisht thelbin e problemit dhe nuk kemi nisur realisht të punojmë me të, transmeton Telegrafi.
Pse ndodhin ëndrrat e përsëritura?
Sipas psikologjisë analitike (sidomos qasjes së Carl Gustav Jung), ëndrrat janë një mënyrë komunikimi e pavetëdijes me vetëdijen tonë. Kur një situatë emocionale, si frika, ndjenja e fajit, pasiguria apo konfliktet e pazgjidhura, shtypet ose shmanget gjatë ditës, ajo mund të rikthehet gjatë natës në formë simbolike.
Ëndrrat më të zakonshme që përsëriten përfshijnë:
- rënien nga lartësia
- ndjekjen nga dikush
- vonesën në një provim apo takim të rëndësishëm
- humbjen e dhëmbëve
- humbjen e rrugës
Këto zakonisht lidhen me ankthin, mungesën e kontrollit ose frikën nga dështimi.
Kur duhet të shqetësohemi?
Nëse ëndrrat e përsëritura:
- shkaktojnë ankth të fortë,
- ndikojnë në cilësinë e gjumit,
- lidhen me trauma të së kaluarës,
atëherë mund të jetë e dobishme konsultimi me psikolog ose psikoterapist. Në disa raste, ëndrrat e përsëritura shfaqen edhe tek personat me stres kronik, çrregullime ankthi apo pas përjetimeve traumatike.
Paraliza e gjumit dhe ëndrrat lucide
Ekspertja ka folur gjithashtu edhe për:
- paralizën e gjumit – një gjendje kur personi zgjohet, por nuk mund të lëvizë për disa sekonda apo minuta, shpesh e shoqëruar me ndjesi frike apo halucinacione;
- ëndrrat lucide – ëndrra në të cilat jemi të vetëdijshëm se po ëndërrojmë dhe, në disa raste, mund të ndikojmë në rrjedhën e tyre.
Paraliza e gjumit zakonisht lidhet me çrregullime të ritmit të gjumit, lodhje të tepruar ose stres, ndërsa ëndrrat lucide janë studiuar gjerësisht nga neuroshkenca moderne si një gjendje ndërmjet gjumit REM dhe vetëdijes.
Mesazhi kryesor
Ëndrrat e përsëritura nuk janë rastësi. Ato mund të jenë një sinjal i brendshëm që na fton të ndalemi, të reflektojmë dhe të përballemi me diçka që po e shmangim. Në vend që t’i injorojmë, ndonjëherë mjafton t’i pyesim vetes:
- Çfarë ndjeva në këtë ëndërr?
- A më kujton kjo ndjesi ndonjë situatë reale në jetën time?
- Çfarë po shmang apo po shtyj?
Shpesh, përgjigjja fillon pikërisht aty. /Telegrafi/