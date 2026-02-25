E la tenisin në moshën 25-vjeçare për shkak të racizmit dhe seksizmit, njofton fillimin e karrierës në një sport tjetër
Tenistja australiane, Destanee Aiava ka njoftuar se po largohet nga tenisi profesional dhe po i drejtohet netbollit. Ajo e mori këtë vendim pasi, siç thotë ajo, ishte ekspozuar ndaj racizmit dhe seksizmit në botën e tenisit për vite me radhë, gjë që e bëri të largohej nga ky sport.
Aiava zbuloi në një njoftim tronditës në fillim të këtij muaji se kishte marrë kërcënime me vdekje dhe komente raciste për më shumë se një dekadë, raporton Daily Mail Australia.
Tani atletja 25-vjeçare, ua zbuloi ndjekësve të saj hapin e saj emocionues të radhës.
"Kam një lajm të vogël për të gjithë. Në fakt, kam stërvitjen time të parë të netbollit të enjten në mbrëmje, të cilën mezi e pres", ka njoftuar fillimisht Aiava nëpërmjet Instagram-it.
“E di që kjo duket krejtësisht e papritur për njerëzit që nuk më njohin. Gjithmonë kam pasur në plan të gjej një sport ekipor për të luajtur pas tenisit. Gjithmonë kam thënë se nëse nuk do të luaja tenis, do të luaja netboll”.
Postimi i saj u prit me mbështetje nga fansat. "Tingëllon si një tranzicion i shkëlqyer. Gjithë të mirat", shkroi një ndjekës. "Netball, e mbështes absolutisht", shtoi një tjetër.
"Kultura raciste dhe mizogjiniste"
Aiava, e cila u bë profesioniste vetëm 17 vjeç, e përshkroi tenisin si një "të dashur toksik" në njoftimin e saj për tërheqje nga ky sport. Ajo shpjegoi pse beson se ky sport është larg të qenit gjithëpërfshirës.
"Pas veshjeve dhe traditës të së bardhës fshihet një kulturë raciste, mizogjine, homofobike dhe armiqësore ndaj kujtdo që nuk i përshtatet modelit", tha ajo.
Karriera dhe jeta private
Gjatë karrierës së saj në tenis, Aiava ka fituar 10 tituj në ITF Tour, dhe renditja e saj më e lartë ishte e 147-ta. Ky vit sjell ndryshime të mëdha për 25-vjeçaren. Përveç heqjes dorë nga tenisi dhe rikthimit në lojën e netbollit, ajo është gjithashtu gati të martohet me partnerin e saj prej kohësh, Corey Gaal, me të cilin ka qenë në një lidhje që nga vitet e adoleshencës. /Telegrafi/