“E ka nxjerr Albini diellin sot”, Spiropali ‘komplimenton’ Kurtin
Ministrja e Punëve të Jashtme të Shqipërisë, Elisa Spiropali, ndodhet për një vizitë në Kosovë, ndërsa është takuar me ministrin e Punëve të Jashtme, Elisa Spiropali, presidenten Vjosa Osmani, kryetaren e Kuvendit, Albulena Haxhiu dhe kryeministrin e vendit, Albin Kurti.
E gjatë takimit me Kurtin, në përshëndetjen para Qeverisë, Spiropali duke shtrënguar duart me Kurtin komplimentoi kryeministrin.
“E ka nxjerr Albini diellin sot”, iu drejtua ajo. /Telegrafi/
