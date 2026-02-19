Bileta e lotarisë e një burri nga Karolina e Veriut u shndërrua në një dhuratë prej 1 milion dollarësh.

Burri tha se biletën e bleu për Krishtlindje.

"Unë gjithmonë blej bileta për Krishtlindje dhe i fus në çorape”, tha ai.

Ray Abbot skanoi biletën me aplikacionin e lotarisë dhe u përfshi në një short të dytë.

Shorti e dërgoi atë në fitimin e 1 milion dollarëve.

"Kjo është e çmendur", tha Abbott.

Ai tregoi se fitimet do të shkojnë për të bërë pushime. /Telegrafi/

