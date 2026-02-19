E bleu për festë, fitoi 1 milion dollarë - bileta e lotarisë i ndryshon jetën burrit
Bileta e lotarisë e një burri nga Karolina e Veriut u shndërrua në një dhuratë prej 1 milion dollarësh.
Burri tha se biletën e bleu për Krishtlindje.
"Unë gjithmonë blej bileta për Krishtlindje dhe i fus në çorape”, tha ai.
Ray Abbot skanoi biletën me aplikacionin e lotarisë dhe u përfshi në një short të dytë.
Shorti e dërgoi atë në fitimin e 1 milion dollarëve.
"Kjo është e çmendur", tha Abbott.
Ai tregoi se fitimet do të shkojnë për të bërë pushime. /Telegrafi/
