Dyvjeçarja kap makinën e qethjes – nëna mbetet pa fjalë
Një vajzë dyvjeçare arriti të kapte një aparat për prerje flokësh – nëna nuk mund t’i besonte syve se çfarë pa.
Një video e publikuar në rrjetet sociale tregojnë një situatë të pazakontë në të cilën një vogëlushe dyvjeçare ka arritur të marrë një makinë për qethje flokësh.
Në pamje duket se fëmija, në një moment pakujdesie, ka arritur ta kapë aparatin dhe ta përdorë, duke shkaktuar një situatë sa komike aq edhe të pabesueshme.
Nëna e saj nuk mund ta besonte atë që po shihte dhe reagimi i saj tregon plotësisht habinë dhe mosbesimin ndaj situatës.
Rasti është bërë viral për shkak të sjelljes së pazakontë të fëmijës dhe reagimit të nënës, duke tërhequr vëmendjen e shumë lexuesve në internet. /Telegrafi/
@dianeesmith If I have to rinse my body Stevie will play with her toys in the sink and I’ll shower real fast. What I didn’t realize is Rob’s trimmer was left on the sink I guess it died last night so he couldn’t get it to work. When I got out of the shower I noticed hair everywhere and then saw her try and use the trimmer again and I immediately noticed and burst into tears. This was so so so sad. 😭😭😭😭😭 #toddlercutsherhair #kidshaircut #kidscuthair #mom #toddlerlife ♬ original sound - Diane Smith
Top Lajme
Jobs
Real Estate