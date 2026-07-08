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Një person është arrestuar pasi dyshohet se përmes rrjeteve sociale kishte kanosur ministrin e Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçlën.

Sipas raportit 24 orësh të Policisë së Kosovës bëhet e ditur se rasti ka ndodhur më 09.11.2025 rreth orës 16:56, në Prishtinë.

Po ashtu siç bëhet e ditur në raport me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

“Prishtinë 09.11.2025 – 16:56. Në lidhje me rastin, më 07.07.2026 është arrestuar i dyshuari, pasi i njëjti përmes rrjeteve sociale kishte kanosur Ministrin e Punëve të Brendshme të Republikës së Kosovës. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në raport. /Telegrafi/

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