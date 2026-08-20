Dyshohet se mori djalin nga kopshti pa dijeninë e ish-bashkëshortes në Gjakovë dhe doli jashtë Kosovës
Policia ka nisur hetimet lidhur me një rast të raportuar në Gjakovë, ku një person dyshohet se ka marrë djalin e tij nga kopshti dhe më pas ka dalë jashtë territorit të Kosovës, pa dijeninë e ish-bashkëshortes së tij.
Sipas raportimit policor, i dyshuari, mashkull kosovar, dyshohet se pas largimit jashtë vendit ka vazhduar ta shqetësojë ish-bashkëshorten përmes telefonit.
Rasti është raportuar në Polici dhe vazhdon të hetohet nga njësitet kompetente. /Telegrafi/
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