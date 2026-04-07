Sulm seksual ndaj një të miture në Gjakovë, i dyshuar anëtari i ngushtë i familjes
Një rast i rëndë i dyshuar për sulm seksual ndaj një të miture është raportuar në Gjakovë, i dyshuari është anëtari i ngushtë i familjes.
Sipas Policisë së Kosovës, në Stacionin Policor në Gjakovë janë paraqitur një nënë së bashku me vajzën e saj të mitur për të raportuar rastin.
Zëdhënësja e policisë për rajonin e Gjakovës, Vlera Krasniqi, bëri të ditur se rasti është trajtuar me kujdes të shtuar për shkak të ndjeshmërisë së tij.
“Sot, më 7 prill, në stacionin policor në Gjakovë është raportuar një rast i dyshimit për sulm seksual, ku i dyshuar është një person madhor, anëtar i ngushtë i familjes. E mitura është intervistuar nga Njësia Rajonale e Hetimeve në prani të një zyrtareje nga Qendra për Punë Sociale”, tha Krasniqi.
Ajo shtoi se i dyshuari është arrestuar nga policia dhe ndaj tij është caktuar masa e ndalimit për 48 orë.
Rasti është duke u hetuar nga organet kompetente.