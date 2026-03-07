Dy të lënduar në aksident me makinë pranë Demirhisarit, shoferi ishte nën ndikim të alkoolit
Dy të rinj nga Manastiri u lënduan pasi një automjet pasagjerësh Mini Cooper doli nga rruga pranë fshatit Velmevci, Demirhisar.
Siç raportohet nga Ministria e Brendshme, më 7 mars 2026 në orën 07:27, në Departamentin e Policisë së Manastirit është raportuar se një automjet me targa të Manastirit, i drejtuar nga M.D. (25) nga Manastiri, ka dalë nga rruga.
Në aksidentin e trafikut janë lënduar shoferi dhe pasagjeri H.N. (21) nga Manastiri, të cilët më pas janë transportuar në Spitalin Klinik të Manastirit për ndihmë mjekësore.
Gjatë ndërmarrjes së veprimeve zyrtare, oficerët e policisë përcaktuan se drejtuesi i mjetit po drejtonte nën ndikimin e alkoolit, me një nivel alkooli në gjak prej 1.66 promil. Një hetim u krye për incidentin.
Top Lajme
Jobs
Real Estate