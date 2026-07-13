ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

Një çift robotësh humanoidë "u martuan" në një ceremoni simbolike në Rusi.

Në një event të mbajtur në Bibliotekën Pushkin në Moskë, Robert dhe Matilda i shprehën dashurinë njëri-tjetrit dhe u shpallën zyrtarisht "bashkëshortë robotë".



Ata shoqëroheshin nga "kafshët shtëpiake" të tyre, qeni robotik Dogmatic, i cili solli unazat e tyre të martesës.

Biblioteka tha se "të porsamartuarit" recituan betimet "duke premtuar të jenë partnerë të besueshëm përmes të gjitha algoritmeve të jetës, të mbështesin njëri-tjetrin përmes çdo përditësimi dhe të ruajnë gjithmonë një lidhje të qëndrueshme”. /Telegrafi/

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