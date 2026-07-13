Dy robotë kurorëzojnë "dashurinë" - ceremonia merr vëmendje të madhe
Një çift robotësh humanoidë "u martuan" në një ceremoni simbolike në Rusi.
Në një event të mbajtur në Bibliotekën Pushkin në Moskë, Robert dhe Matilda i shprehën dashurinë njëri-tjetrit dhe u shpallën zyrtarisht "bashkëshortë robotë".
Ata shoqëroheshin nga "kafshët shtëpiake" të tyre, qeni robotik Dogmatic, i cili solli unazat e tyre të martesës.
Biblioteka tha se "të porsamartuarit" recituan betimet "duke premtuar të jenë partnerë të besueshëm përmes të gjitha algoritmeve të jetës, të mbështesin njëri-tjetrin përmes çdo përditësimi dhe të ruajnë gjithmonë një lidhje të qëndrueshme”. /Telegrafi/
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