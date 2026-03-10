Dy peshq gjigantë “apokaliptikë”, janë shfaqur në një plazh të Meksikës
Dy peshq gjigantë “apokaliptikë”, janë shfaqur në një plazh në Cabo San Lucas, Meksikë.
Dhe imazhet thuhet se tregojnë momentet kur dy motra i vunë re duke u përpjekur të ktheheshin në ujë të thellë.
“Oarfish” janë krijesa të rralla të detit të thellë, deri në 9 metra të gjatë, që zakonisht jetojnë në 900 metra thellësi.
- YouTube www.youtube.com
Shfaqja e “oarfish-ve” nuk është e panjohur në Baja California Sur, por zakonisht ato gjenden të vdekur.
Kërkuesit e shkencës vazhdojnë t’i studiojnë këto krijesa misterioze për të kuptuar më mirë zakonet dhe shfaqjet e tyre sporadike pranë bregut. /Telegrafi/
Top Lajme
Jobs
Real Estate