Dy peshq gjigantë “apokaliptikë”, janë shfaqur në një plazh në Cabo San Lucas, Meksikë.

Dhe imazhet thuhet se tregojnë momentet kur dy motra i vunë re duke u përpjekur të ktheheshin në ujë të thellë.

“Oarfish” janë krijesa të rralla të detit të thellë, deri në 9 metra të gjatë, që zakonisht jetojnë në 900 metra thellësi.

Shfaqja e “oarfish-ve” nuk është e panjohur në Baja California Sur, por zakonisht ato gjenden të vdekur.

Kërkuesit e shkencës vazhdojnë t’i studiojnë këto krijesa misterioze për të kuptuar më mirë zakonet dhe shfaqjet e tyre sporadike pranë bregut. /Telegrafi/

