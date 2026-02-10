Dy persona kërcënuan ekipin mjekësor pas vdekjes së një gruaje 40-vjeçare në Shkup
MPB Maqedoni njofton se një ekip mjekësor nga Ndihma e Shpejtë kanë marrë kërcënime nga dy persona, pas kontrollit që kanë kryer në një shtëpi në Shkup.
"Më (10.02.2026) rreth orës 02:45 në Shërbimin e Mjekësisë Emergjente në Shkup, Shërbimi i Mjekësisë Emergjente raportoi se në një shtëpi në zonën e Bit Pazarit në Shkup, pasi një ekip i përbërë nga një mjek, infermiere dhe shofer mbërriti pas një kërkese të mëparshme për t'i dhënë ndihmë mjekësore një personi femër, e cila u shpall e vdekur, bashkëshorti i të ndjerës E.B. (40) dhe vëllai B.N. (39), të dy nga Shkupi, i kanë kërcënuar ata".
"Pas dokumentimit të plotë të rastit, do të pasojnë raportet përkatëse", thonë nga MPB.
