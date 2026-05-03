Dy ngjyrat e mureve që nuk duhet t’i përdorni kurrë në dhomën e gjumit
Dizajnerët e enterierit paralajmërojnë se disa nuanca mund ta bëjnë hapësirën më stimuluese, të nxisin ndjenja të forta dhe ta vështirësojnë gjumin
Muret e dhomës së gjumit janë ndër gjërat e para që shihni kur zgjoheni në mëngjes dhe ndër të fundit para se të flini. Prandaj është e kuptueshme pse shumica e njerëzve dëshirojnë që ato të jenë të lyera me një ngjyrë që i fut butësisht në ditën e re dhe, njëkohësisht, i ndihmon të qetësohen në fund të ditës.
Megjithatë, duket se ekzistojnë dy ngjyra që nuk e kryejnë mirë këtë rol. Vazhdoni të lexoni për të kuptuar cilat janë ato dhe cilat nuanca dizajnerët i pëlqejnë vërtet për dhomat e gjumit.
Ngjyrat më të papërshtatshme për dhomat e gjumit
Shumica e dizajnerëve të enterierit pajtohen se portokallia e ndezur dhe e kuqja janë dy ngjyra që nuk duhet të përdoren në dhomën e gjumit.
"Dhomat e gjumit, në përgjithësi, duhet të jenë strehë të qeta, prandaj përpiqem të shmang lyerjen e sipërfaqeve të mëdha me ngjyra shumë stimuluese, si e kuqja e ndezur dhe portokallia", shpjegon Madelaine Mayer, themeluese e ADROIT Architecture & Interior Design, transmeton Telegrafi.
Sipas Mayer, këto ngjyra shpesh lidhen me emocione të forta, si pasioni dhe zemërimi, por edhe me shenja paralajmëruese, si shenja “stop”, automjetet e zjarrfikësve dhe dritat e kuqe të semaforit.
Megjithatë, rregullat gjithmonë mund të thyhen.
"Kur bëhet fjalë për dhomat e gjumit të fëmijëve, nuk ka ngjyrë që nuk e kam përdorur, përfshirë edhe portokallinë dhe të kuqen", shton Nina Seed nga Nina Seed Interiors.
Ajo shpjegon se çelësi qëndron te përdorimi i kujdesshëm i ngjyrave të ndezura dhe në doza më të vogla. Seed thotë se tonet e forta i fut përmes detajeve në korniza dhe elemente dekorative, gjë që e konsideron zgjidhje më afatgjatë sesa lyerja e një muri të theksuar.
A do të thotë kjo se duhet ta merrni menjëherë kovën me bojë portokalli? Jo domosdoshmërisht.
"Një nuancë korale e ndezur mund t’i shtojë interes vizual dhe thellësi dhomës së gjumit me tone të errëta blu. Por mos e lyeni të gjithë murin me të", thotë Mayer.
Ngjyrat e preferuara për dhomat e gjumit, sipas dizajnerëve të enterierit
Ekzistojnë disa ngjyra që dizajnerët i miratojnë pothuajse gjithmonë.
"Bluja mund të jetë qetësuese, prandaj funksionon mirë, por tonet e ngrohta janë gjithmonë më të këndshme", thotë Sarat Scales nga studioja Sarah Scales Design Studio. /Telegrafi/