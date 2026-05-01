Çorapet e vjetra mund të shërbejnë për pastrim, organizim, largim aromash të pakëndshme dhe madje për mbrojtjen e sendeve gjatë paketimit

Shumica e njerëzve çorapet e grisura i hedhin menjëherë në mbeturina, pa menduar se ato mund të kenë përdorime befasuese dhe praktike në shtëpi.

Pikërisht për këtë arsye, ekspertët e organizimit të shtëpisë dhe adhuruesit e trukeve praktike gjithnjë e më shpesh këshillojnë që çorapet e vjetra të ruhen, sepse mund të ndihmojnë në pastrim, në organizimin e hapësirës, madje edhe në largimin e aromave të pakëndshme.

Ky trik i thjeshtë jo vetëm që kursen para, por mund të ndihmojë edhe në zvogëlimin e mbeturinave në shtëpi.

Janë të përsosura për fshirjen e pluhurit

Materiali nga i cili janë bërë çorapet mbledh shumë mirë grimcat e imëta të pluhurit. Mjafton ta vishni një çorape të vjetër në dorë dhe me të t’i fshini:

– roletat
– radiatorët
– raftet
– mobiliet
– qoshet e vështira për t’u arritur

Ato janë veçanërisht praktike për pastrimin e perdeve me shirita, sepse futen lehtë mes hapësirave të ngushta.

Të shkëlqyera për pastrimin e dyshemesë

Shumë njerëz i përdorin çorapet e vjetra mbi shkopin për larjen e dyshemesë ose mbi fshesë, sepse mbledhin shumë mirë qimet, flokët dhe pluhurin nga dyshemeja, transmeton Telegrafi.

Trik për aromat e pakëndshme

Nëse keni problem me aromat e pakëndshme në këpucë ose në dollap, një çorape e vjetër mund t’ju ndihmojë.

Mbusheni me:

– sodë bikarboni
– oriz
– livandë të tharë

dhe lëreni në këpucë ose në dollap. Në këtë mënyrë, çorapja thith lagështinë dhe aromat e pakëndshme.

Ndihmojnë gjatë shpërnguljes dhe paketimit

Çorapet e vjetra mund t’i mbrojnë sendet prej qelqi, gotat ose bizhuteritë gjatë paketimit dhe shpërnguljes.

Mund të përdoren edhe për bimë

Disa njerëz i përdorin çorapet e prera për lidhjen e bimëve, sepse materiali është i butë dhe nuk i dëmton kërcejtë.

Triku i vogël që pak kush e di

Në një çorape të vjetër mund të vendosni sapun dhe ta përdorni si rrjetë për fërkimin e banjës ose lavamanit.

Mos i hidhni gjërat që mund të kenë përdorim të ri

Në kohën kur gjithnjë e më shumë flitet për qëndrueshmërinë dhe zvogëlimin e mbeturinave, truke të tilla të vogla mund të jenë shumë të dobishme.

Ajo që duket si mbeturinë e zakonshme, shpesh mund të marrë një përdorim krejt të ri në shtëpi. /Telegrafi/

