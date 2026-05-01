Mos i hidhni çorapet e grisura: Nuk do ta besoni sa shumë mund të përdoren në shtëpi
Çorapet e vjetra mund të shërbejnë për pastrim, organizim, largim aromash të pakëndshme dhe madje për mbrojtjen e sendeve gjatë paketimit
Shumica e njerëzve çorapet e grisura i hedhin menjëherë në mbeturina, pa menduar se ato mund të kenë përdorime befasuese dhe praktike në shtëpi.
Pikërisht për këtë arsye, ekspertët e organizimit të shtëpisë dhe adhuruesit e trukeve praktike gjithnjë e më shpesh këshillojnë që çorapet e vjetra të ruhen, sepse mund të ndihmojnë në pastrim, në organizimin e hapësirës, madje edhe në largimin e aromave të pakëndshme.
Ky trik i thjeshtë jo vetëm që kursen para, por mund të ndihmojë edhe në zvogëlimin e mbeturinave në shtëpi.
Janë të përsosura për fshirjen e pluhurit
Materiali nga i cili janë bërë çorapet mbledh shumë mirë grimcat e imëta të pluhurit. Mjafton ta vishni një çorape të vjetër në dorë dhe me të t’i fshini:
– roletat
– radiatorët
– raftet
– mobiliet
– qoshet e vështira për t’u arritur
Ato janë veçanërisht praktike për pastrimin e perdeve me shirita, sepse futen lehtë mes hapësirave të ngushta.
Të shkëlqyera për pastrimin e dyshemesë
Shumë njerëz i përdorin çorapet e vjetra mbi shkopin për larjen e dyshemesë ose mbi fshesë, sepse mbledhin shumë mirë qimet, flokët dhe pluhurin nga dyshemeja, transmeton Telegrafi.
Trik për aromat e pakëndshme
Nëse keni problem me aromat e pakëndshme në këpucë ose në dollap, një çorape e vjetër mund t’ju ndihmojë.
Mbusheni me:
– sodë bikarboni
– oriz
– livandë të tharë
dhe lëreni në këpucë ose në dollap. Në këtë mënyrë, çorapja thith lagështinë dhe aromat e pakëndshme.
Ndihmojnë gjatë shpërnguljes dhe paketimit
Çorapet e vjetra mund t’i mbrojnë sendet prej qelqi, gotat ose bizhuteritë gjatë paketimit dhe shpërnguljes.
Mund të përdoren edhe për bimë
Disa njerëz i përdorin çorapet e prera për lidhjen e bimëve, sepse materiali është i butë dhe nuk i dëmton kërcejtë.
Triku i vogël që pak kush e di
Në një çorape të vjetër mund të vendosni sapun dhe ta përdorni si rrjetë për fërkimin e banjës ose lavamanit.
Mos i hidhni gjërat që mund të kenë përdorim të ri
Në kohën kur gjithnjë e më shumë flitet për qëndrueshmërinë dhe zvogëlimin e mbeturinave, truke të tilla të vogla mund të jenë shumë të dobishme.
Ajo që duket si mbeturinë e zakonshme, shpesh mund të marrë një përdorim krejt të ri në shtëpi. /Telegrafi/