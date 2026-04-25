Pa vaskë e pa kabinë: Trendi i ri është më funksional dhe më i lehtë për mirëmbajtje
Zgjidhja që e zgjeron vizualisht banjën dhe tregon pse mjeshtri i mirë vlen më shumë se vetë ideja
Rregullimi modern i banjës po largohet gjithnjë e më shumë nga vaskat klasike dhe kabinat tradicionale të dushit. Në vend të tyre, në plan të parë po vijnë zgjidhje që bashkojnë estetikën, funksionalitetin dhe mirëmbajtjen e lehtë. Një nga trendët më të përhapur sot është dushi në nivel të dyshemesë me kullim linear – një zgjidhje minimaliste, elegante dhe praktike që po ndryshon pamjen e banjës.
Dikur banja nuk imagjinohej pa vaskë, më pas përparësinë e mori kabina e dushit. Megjithatë, gjithçka tregon se edhe njëra, edhe tjetra po dalin ngadalë nga përdorimi. Trendi i ri duket i thjeshtë: nuk ka skaje të larta, nuk ka kabina që zënë hapësirë dhe nuk ka pengesa vizuale. Uji rrjedh në mënyrë diskrete përgjatë dyshemesë dhe largohet përmes një kullimi të ngushtë, ndërsa hapësira mbetet e hapur dhe e ajrosur.
Pikërisht për këtë arsye shumëkush thotë se banjat e tilla duken më qetësuese dhe më moderne. Por pas kësaj pamjeje të pastër fshihet një realizim shumë më i ndërlikuar sesa duket, transmeton Telegrafi.
Pse kullimet lineare po bëhen kaq të njohura?
Te dushi në nivel të dyshemesë, kullimi vendoset drejtpërdrejt në dysheme dhe zakonisht mbulohet me një rrjetë të ngushtë ose kapak diskret. Falë kësaj, hapësira e dushit mbetet plotësisht e hapur, pa barriera.
Kjo zgjidhje ka disa përparësi kryesore:
• e zmadhon vizualisht hapësirën, sidomos në banjat e vogla
• mundëson renditje më fleksibile të elementeve
• e lehtëson pastrimin dhe mirëmbajtjen
• ofron pamje moderne dhe minimaliste
Për këtë arsye shumë njerëz, sidomos gjatë renovimit, vendosin ta largojnë vaskën ose kabinën klasike dhe ta zëvendësojnë me këtë lloj dushi.
Pamje e thjeshtë, teknikë e ndërlikuar
Edhe pse duket si zgjidhje më e lehtë, vendosja e dushit në nivel të dyshemesë kërkon saktësi të madhe.
Ekspertët theksojnë se çelësi i suksesit qëndron te detajet. Para së gjithash, duhet krijuar pjerrësia e duhur e dyshemesë që uji të rrjedhë pa pengesa drejt kullimit. Kjo pjerrësi zakonisht është ndërmjet 1 dhe 2 për qind.
Po aq i rëndësishëm është edhe hidroizolimi cilësor. Nëse nuk realizohet si duhet, problemet mund të shfaqen më vonë, kur lagështia të depërtojë nën pllaka ose kur të paraqiten erëra të pakëndshme nga kullimi.
Problemet më të shpeshta lindin për shkak të:
• pjerrësisë së realizuar dobët
• ndërprerjeve në hidroizolim
• sifonit të vendosur gabimisht
Dallimi mes shtëpisë dhe banesës
Ky lloj dushi është veçanërisht i popullarizuar në shtëpitë familjare, ku ekziston më shumë liri në projektim dhe rreziku i dëmeve është më i vogël.
Në banesa situata është ndryshe. Edhe rrjedhja më e vogël mund të shkaktojë dëme te fqinjët, gjë që e ndërlikon situatën financiarisht dhe juridikisht.
Prandaj, në ndërtesa rekomandohet kujdes shtesë dhe angazhimi i mjeshtërve me përvojë.
Çfarë duhet planifikuar paraprakisht?
Që dushi në nivel të dyshemesë të funksionojë pa probleme, duhet menduar për:
• pjerrësinë e saktë të dyshemesë (1–2%)
• pozicionin e kullimit
• qasjen te sifoni për pastrim
• pllakat kundër rrëshqitjes
• ndarjen prej xhami kundër spërkatjes së ujit
Estetika dhe funksionaliteti duhet të ecin bashkë
Dushi i hapur pa barriera mund ta ndryshojë plotësisht pamjen e banjës, duke e bërë më moderne, më të ndritshme dhe më të këndshme për përdorim. Megjithatë, kjo zgjidhje nuk duhet parë vetëm si trend.
Nëse hidroizolimi është cilësor, pjerrësia është realizuar si duhet dhe gjithçka është planifikuar me kujdes, dushi në nivel të dyshemesë mund të jetë zgjidhje afatgjatë dhe e besueshme. Në të kundërtën, pamja minimaliste mund të kthehet shpejt në problem serioz.
Në këtë rast, mjeshtri i mirë dhe planifikimi i mirë vlejnë më shumë se vetë ideja. /Telegrafi/