Dy aksidente trafiku në Prishtinë, dy persona të lënduar
Gjatë pasdites së sotme në Prishtinë kanë ndodhur dy aksidente trafiku, ku si pasojë janë lënduar dy persona, njëri këmbësor e tjetri motoçiklist.
Lajmin e ka dhënë zëdhënësi i Policisë për Kryeqytetin, Enis Pllana.
Rreth orës 17:30, është raportuar një aksident në rrugën Lidhja e Prizrenit, ku janë përfshirë një veturë dhe një motoçikletë. Sipas informatave fillestare, një person ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor. Me rastin po merret Trafiku i Kryeqytetit.
Rreth orës 17:00, një aksident tjetër ka ndodhur në rrugën Tirana, ku janë përfshirë një veturë dhe një këmbësor. Një person ka pësuar lëndime dhe ka pranuar tretman mjekësor. Me rastin po merret gjithashtu Trafiku i Kryeqytetit.
