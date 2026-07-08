Duhet 'prerë kanceri', thotë Trump për Iranin pas sulmeve amerikane
Donald Trump ka folur për herë të parë për sulmet amerikane ndaj Iranit gjatë natës.
Ushtria amerikane "sulmoi shumë fuqishëm" mbrëmë, tha ai gjatë takimit me shefin e NATO-s, Mark Rutte në Ankara, transmeton Telegrafi.
"Ata janë të sëmurë. Ka diçka që nuk shkon me ta. Ne thamë 'shkoni dhe bëni funeralin tuaj', dhe në vend të kësaj, ata filluan të qëllonin me raketa dhe anije dje. Kështu që i goditëm shumë fort mbrëmë", shtoi ai.
Sulmet ishin "20 herë më të ashpra" se sulmet hakmarrëse iraniane, tha presidenti amerikan.
"U thashë atyre sa herë që godisni, ne godasim. Pastaj sigurisht që ata janë lojtarë të ndyrë, kështu që ata shkojnë pas të gjithëve. Pra, nuk na pëlqejnë, nuk më pëlqejnë dhe janë njerëz të këqij", shtoi ai.
SHBA-të kanë humbur shumë kohë me Iranin dhe "nuk mendoj se ata e dinë çfarë dreqin po bëjnë", pasi nuk duhet të kishin bërë një marrëveshje paqeje shumë kohë më parë, tha Trump.
“Këta janë njerëz të këqij dhe të sëmurë, dhe ne duhet t’i heqim qafe – ata janë kancer. Ata janë kancer. Dhe e dini çfarë bëni? Duhet ta parandaloni kancerin herët”, theksoi për fund. /Telegrafi/