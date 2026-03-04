Drogë, armë dhe municione, arrestohen 3 persona në Shkodër – Policia publikon pamje
Tre persona janë vënë në pranga nga Policia në Shkodër. Arrestimi i tyre ka ardhur pasi policia ndaloi për kontroll një motor i cili drejtohej nga një 17-vjeçar pa leje drejtimi. Mësohet se i mituri dhe pasagjeri 18-vjeçar në motor kishin me vete doza droge gati për shitje.
Policia gjithashtu ka vijuar dhe ka kryer kontrolle në banesën e 18-vjeçarit ku u gjetën dhe u sekuestruan një sasi kanabis të ndarë në rreth 280 doza, 1 pushkë, 1 pistoletë, municion luftarak dhe 4 celularë.
Përveç dy të rinjve u arrestua edhe xhaxhai i 18-vjeçarit, ndërsa vëllai i të riut u procedua penalisht.
“Shkodër/Finalizohet operacioni i koduar ‘Delivery’, për goditjen e veprimtarive kriminale të shitjes së lëndëve narkotike dhe të armëmbajtjes pa leje. Sekuestrohen 2 armë zjarri, municion luftarak, lëndë narkotike kanabis (e ndarë në mbi 300 doza gati për shitje), 1 motomjet dhe 4 celularë.
Vihen në pranga 3 shtetas, procedohet penalisht 1 tjetër. 2 prej tyre u kapën në flagrancë ndërkohë që qarkullonin me motomjet, për të shitur lëndë narkotike në qytetin e Shkodrës”, bën të ditur Policia.
Si rezultat i kontrolleve të kryera bazuar në të dhënat e siguruara në rrugë operative, specialistët për Seksionit për Hetimin e Narkotikëve dhe shërbimet e Forcës së Posaçme “Shqiponja” finalizuan operacionin e koduar “Delivery”, si rezultat i të cilit u goditën një rast i shitjes së lëndëve narkotike dhe një rast i armëmbajtjes pa leje.
Gjatë operacionit, shërbimet e Policisë kapën në flagrancë 2 shtetas të cilët po qarkullonin me motomjet, me qëllim shitjen e dozave të kanabisit.
Gjatë kontrollit fizik ndaj 17-vjeçarit që drejtonte motomjetin, pa leje drejtimi, dhe ndaj pasagjerit, shtetasit M. M., shërbimet e Policisë gjetën sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis të ndarë në dhjetëra doza gati për shitje.
Në vijim, gjatë kontrollit në banesën e shtetasit M. M., ku qëndronin dhe shtetasit P. M. (vëllai i tij) dhe Z. M. (xhaxhai i tyre), shërbimet e Policisë gjetën një sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis, të ndarë në rreth 280 doza, me qese farmaceutike, 1 armë zjarri pushkë, 1 armë zjarri pistoletë, municion luftarak dhe 4 celularë.
Në përfundim të veprimeve procedurale të kryera nga specialistët e Sektorit për Hetimin e Narkotikëve:
-u arrestuan në flagrancë shtetasit: M. M., 18 vjeç, Z. M., 36 vjeç dhe shtetasi i mitur 17 vjeç;
-nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin P. M., 20 vjeç.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Shkodër, për veprime të mëtejshme”, njofton policia. /Telegrafi/