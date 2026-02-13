Dritë në errësirë, palestinezët zbukurojnë vendin për Ramazan - pavarësisht shkatërrimeve
Palestinezët e zhvendosur në Deir al-Balah po bëjnë dekorime duke pritur muajin e shenjtë të Ramazanit, pavarësisht shkatërrimit të përhapur në Rripin e Gazës.
Familjet po krijojnë momente ngrohtësie dhe normaliteti, veçanërisht për fëmijët e tyre.
Përmes stolive të punuara me dorë, ata shpresojnë të sjellin një ndjenjë gëzimi dhe pritjeje shpirtërore, duke ofruar një lehtësim të shkurtër nga vështirësitë dhe pikëllimi që rrethojnë jetën e tyre të përditshme.
Një burrë palestinez i zhvendosur, Muhammed al-Yazici, i cili është strehuar në një tendë, tha se po bëjnë fenerë letre për të sjellë gëzim, veçanërisht për fëmijët.
"Kanë kaluar tre Ramazanë; për dy vjet nuk ka pasur gëzim të vërtetë, as për fëmijët dhe as për të moshuarit", tha Al-Yazici, duke theksuar se ky vit shënon Ramazanin e tretë radhazi në kushte të tilla.
Umm Sair Abu Awda, e cila ka humbur disa anëtarë të familjes, përfshirë fëmijët e saj, në sulmet izraelite, tha se po përpiqen t'u sjellin gëzim fëmijëve me atë pak që kanë, pavarësisht gjithë pikëllimit që mbajnë.
“Ne përpiqemi t’u japim atyre të paktën një moment lumturie", theksoi ajo. /AA/