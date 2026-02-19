Drita synon befasi ndaj Celjes, formacionet zyrtare
Kampioni i Kosovës Drita pavarësisht mungesave të shumta është duke kërkuar një pikë në shtëpi ndaj Celjes.
Skuadra sllovene është favorit në këtë përballje, ndërsa nga minuta e parë do të jetë ish kapiteni i Kosovës U21, Milot Avdyli.
Ndërkohë, Zekirija Ramadani ka vendosur që pjesën e sulmit t’ia besojë
Formacionet zyrtare:
Drita: Maloku; Krasniqi, Bejtullai, Pellumbi, Ovouka; Limaj, Dabiqaj; Ajzeraj, Nguena, Tusha; Abazaj
Celje: Leban; Tutyskinas, Bejger, Calusic, Nieto; Kvesic, Hrka, Seslar; Ioslfov, Kucys, Avdyli.
Përballja do të zhvillohet në “Fadil Vokrri” nga ora 21:00./Telegrafi
