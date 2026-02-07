Dreri përplaset në dritare dhe përfundon i bllokuar në një shtëpi në Florida
Policia iu përgjigj një thirrjeje në një shtëpi në Florida ku një dre kishte hyrë brenda pasi ishte përplasur përmes dritares së dhomës së ndenjes.
Dreri kishte përfunduar i bllokuar në kuzhinë.
Postimi përfshinte pamje të kamerave që tregonin drerin e panikuar duke u përpjekur të qëndronte në këmbë në dyshemenë me pllaka të kuzhinës.
Policia e qetësuan dhe e kthyen shëndoshë e mirë në pyll. /Telegrafi/
