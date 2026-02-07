Policia iu përgjigj një thirrjeje në një shtëpi në Florida ku një dre kishte hyrë brenda pasi ishte përplasur përmes dritares së dhomës së ndenjes.

Dreri kishte përfunduar i bllokuar në kuzhinë.

Postimi përfshinte pamje të kamerave që tregonin drerin e panikuar duke u përpjekur të qëndronte në këmbë në dyshemenë me pllaka të kuzhinës.

Policia e qetësuan dhe e kthyen shëndoshë e mirë në pyll. /Telegrafi/



