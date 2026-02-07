Drenica dhe Llapi ndahen në paqe
Drenica dhe Llapi kanë luajtur baras 0-0 në ndeshjen e vlefshme për javën e 19-të në Albi Mall Superligën e Kosovës.
Ekipi i Thomas Brdaric dhe ai i Tahir Batatinës janë ndarë në paqe në ndeshjen e parë të edicionit pranveror.
Pjesa e parë e ndeshjes u karakterizua me lojë të hapur dhe raste nga të dyja skuadrat, por ishin vetëm vendasit që gjetën rrjetën.
Ishte sulmuesi Ronaldo Chacon (17’), i cili shënoi për epërsinë 1-0 të drenicasve dhe me këtë rezultat ekipet shkuan në pushim.
Në pjesën e dytë, mysafirët ishin skuadër më të kërkuese, krijuan më shumë dhe gjeten edhe golin në fund, duke qenë edhe të ndihmuar nga fakti se Drenica luajti nga minuta e 65-të pa Igball Jasharin, i cili u ndëshkua me të kuq.
Goli i vetëm në pjesën e dytë, erdhi në minutën e 82-të me anë të Arbnor Ramadanit, i cili shënoi për 1-1 me ky doli të ishte rezultati përfundimtar i ndeshjes.
Pas këtij barazimi, Drenica mbetet e teta me 21 pikë, teksa Llapi i shtati me 22 pikë.
Në ndeshjen e ardhshme, drenicasit udhëtojnë te Drita, ndërsa llapjanët luajnë në udhëtim te Prishtina. /Telegrafi/