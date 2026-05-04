Drejtori i Mjekësisë Ligjore: Në zjarrin në "Pulse", temperatura arriti në 700 gradë celsius
Karakteristikat e zjarrit në diskotekën "Pulse" në Koçan janë të njëjta si në shumë zjarre të tjera në hapësira të mbyllura, monoksidi i karbonit ka një ndikim dominues, por ka edhe faktorë shtesë si tymi, ajri i nxehtë, mbipopullimi ose një rrëmujë që ndodh kur ndodh një rezultat fatal, tha drejtori i Institutit të Mjekësisë Ligjore, Aleksandar Stankov, në gjyqin e sotëm për zjarrin e 16 marsit 2025, në të cilin humbën jetën 63 persona dhe mbi 200 u lënduan.
Nga dokumentacioni mjekësor, siç tha eksperti, lëndimet e të lënduarve në zjarr mund të grupohen në: Djegie – shkalla e parë, e dytë dhe e tretë, më shpesh në kokë, qafë, gjoks, gjymtyrë të sipërme dhe shpinë; dhe Lëndime nga thithja, lëndime në formën e dëmtimit termik të rrugëve të frymëmarrjes dhe lëndime mekanike të shprehura në formën e frakturave dhe kompresionit.
Lëndimet termike, shpjegoi eksperti, ndodhën për shkak të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë, qoftë nga ajri i nxehtë apo nga materiali djegës që pikon.
Lëndimet nga thithja, siç tha ai, janë për shkak të thithjes së gazrave toksike, ndërsa lëndimet termike shkaktohen nga thithja e ajrit të nxehtë.
Lëndimet mekanike, shpjegoi Stankov, janë nga presioni gjatë rënies, pra përpjekja për të dalë ose nga nxjerrja jashtë.
"Unë mbështes plotësisht çdo dokument të lëshuar nga Instituti bazuar në një urdhër nga Prokuroria, dhe që lidhet me ngjarjen e 16 marsit 2025", theksoi Stankov.
Lidhur me kushtet mjedisore, eksperti tha se kushtet mjedisore sigurisht që kanë pasur ndikim, duke theksuar se "nuk po flasim vetëm për monoksidin e karbonit, por edhe për ajrin e nxehtë, tymin, cianurin e hidrogjenit, gjithçka".
"Nuk mund të komentoj për ekspertizën e ndërtimit, por nëse e shoh që thotë 700 gradë celsius. Kjo është një temperaturë afërsisht për një krematorium", u përgjigj Stankov./Telegrafi/