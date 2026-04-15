Drejtori ekzekutiv i Nissan konfirmon zhvillimin e GT-R të ri dhe lë të kuptohet për më shumë makina sportive
Nissan GT-R është një ikonë—një gur themeli i performancës japoneze me një trashëgimi që përfshin gati 60 vjet.
Brezi i dashur R35 doli nga tregu përgjithmonë në vitin 2024, i shënuar nga dy versione speciale që i dhanë fund periudhës mbresëlënëse 17-vjeçare të makinës sportive.
Por kjo nuk do të thotë që GT-R është zhdukur përgjithmonë, transmeton Telegrafi.
Gjatë një bisede në selinë e Nissan në Yokohama, drejtori ekzekutiv Ivan Espinosa konfirmoi se një GT-R i ri është tashmë në zhvillim.
Ndërsa nuk ndau detaje specifike, Espinosa theksoi se GT-R mbetet një simbol përcaktues i markës—dhe një që do të jetojë edhe në të ardhmen.
"Po, ne do të punojmë—ne në fakt po punojmë—në GT-R. Nuk mund të ndaj shumë detaje sot, por GT-R do të vijë, dhe do të vijë me besueshmërinë dhe kredencialet që ka pasur gjithmonë, sepse është një ikonë e një kompanie, por më shumë një ikonë e industrisë. Është provë e asaj që ekipi i Akashi-san mund të bëjë teknikisht”, shtoi ai.
Kjo nuk është hera e parë që një drejtues i Nissan ka konfirmuar se një R36 GT-R i ri është në rrugë e sipër - por është hera e parë që konfirmimi ka ardhur direkt nga CEO.
Prillin e kaluar, në panairin e automobilave në Nju Jork, planifikuesi kryesor i produkteve të Nissan USA, Ponz Pandikuthira, tha se GT-R do të kthehej në linjë "pa dyshim".
Si Espinosa ashtu edhe Pandikuthira theksojnë se GT-R i ardhshëm duhet të mbetet një makinë me performancë të vërtetë.
Një nivel i caktuar hibridizimi është i mundshëm - siç është rasti me shumë automjete moderne me performancë të lartë - por nëse thashethemet e hershme janë ndonjë tregues, R36 duhet të jetë në lartësinë e trashëgimisë së emrit të tij.
Është interesante se mund të mos jetë i vetmi model performance në planet e ardhshme të Nissan. Thashethemet kanë kohë që aludojnë për një makinë sportive më të përballueshme nën Z aktuale, duke ringjallur potencialisht emrin Silvia.
Espinosa la të kuptohej se një makinë si Silvia është diçka që ai do të donte ta shihte të ndodhte, megjithëse asgjë nuk është konfirmuar zyrtarisht.
"Makinat sportive janë thelbi i asaj që jemi si kompani. Pra, ne e kemi bërë këtë për shumë breza dhe ka shumë emra që mund t'i shfrytëzojmë. Nëse pyetni një pjesë të trurit tim, do të doja ta bëja këtë shumë shpejt. Por pjesa tjetër e trurit tim më thotë se duhet të jemi të kujdesshëm në këtë moment dhe të ecim hap pas hapi. Por me siguri, do të shohim më shumë makina sportive që do të vijnë në portofolin tonë", shtoi ai. /Telegrafi/