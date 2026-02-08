Drejtori ekzekutiv i Mercedes u bën thirrje gjermanëve të punojnë më shumë
Shefi i Mercedes-Benz, Ola Källenius, ka lëshuar një paralajmërim të ashpër në lidhje me trajektoren ekonomike të Gjermanisë, duke paralajmëruar se vitet e stagnimit po nxisin një zhvendosje politike drejt së djathtës ekstreme.
Në një intervistë me revistën Der Spiegel, Källenius argumentoi se ekonomia më e madhe e Evropës ka lëvizur në drejtimin e gabuar për "rreth 10 deri në 15 vjet".
Ai paralajmëroi se nëse kjo prirje nuk përmbyset, "atëherë populistët e djathtë do të vijnë dhe nuk kanë zgjidhje për asgjë".
Drejtori ekzekutiv i lindur në Suedi ia atribuoi pjesën më të madhe të gjendjes së keqe të vendit një etike pune në rënie.
Ai e krahasoi qëndrimin aktual konkurrues të Gjermanisë me një ekip kombëtar futbolli në vështirësi.
Källenius tha se ishte "sikur të thuash para një Kupe Bote se po stërvitemi mjaftueshëm, edhe pse të gjithë të tjerët po stërviten dy herë më shumë".
Ai theksoi se Gjermania tani përballet me disa nga kostot më të larta të punës në nivel global.
Ndërsa produktiviteti superior dikur kompensonte këto shpenzime, ai tha se kjo nuk ishte më rasti.
Në intervistën e publikuar në fundjavë, Källenius u përfshi gjithashtu në një debat politik aktual nëse e drejta ligjore për punë me kohë të pjesshme duhet të hiqet në Gjermani. /Telegrafi/